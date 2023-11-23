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Всё для бега и йоги: жители Красноармейска придумали, как благоустроить Банный лес

Жители Красноармейска придумали, как благоустроить Банный лес
23 ноября 2023, 18:41
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Администрация городского округа Пушкинский провела встречу с жителями Красноармейска. Чиновники, проектировщики и активисты обсуждали планы по благоустройству Банного леса.
Разработка концепции благоустройства Банного леса проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Лесной массив имеет более чем вековую историю, поэтому важно подходить к планировке бережно, максимально сохраняя зеленые насаждения, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

На встрече жители работали в группах с картами местности, вносили предложения, прокладывали удобные маршруты и размещали объекты с максимальной пользой и удобством для большинства. В числе предложений были беговые дорожки, места для выгула собак и площадки для занятий йогой.

«Все предложения, высказанные в ходе встречи по Банному лесу, возьмут в работу, будет подготовлен единый проект, который опубликуют на официальном сайте округа», — отметили в администрации.
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#проект
#жители
#разработка
#пушкинский округ
#лес
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Пушкинской больнице имени Розанова исполнилось 110 лет
23 ноября 2023, 19:18

Фото: IStock/sudok1

Пушкинская больница имени профессора Розанова В.Н. отметила юбилей. В этом году медучреждению исполнилось 110 лет.
Глава администрации городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил коллектив больницы с праздником и поблагодарил за работу. Он отметил, что ​в будущем медицинское учреждение ждут новые проекты и планы. 
«Больница стремительно развивается – открываются новые профили оказания медицинской помощи, обновляется оборудование, расширяется штат сотрудников. Впереди много проектов и планов, которые обязательно будут реализованы в рамках народной программы “Единой России” и проекта “Здоровое будущее”», — написал глава муниципалитета в своём телеграм-канале.
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#больница
#максим красноцветов
#пушкинский округ
#день рождения
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Аналитик Муртазин: «Устройства слушают всё, что происходит вокруг них»
23 ноября 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил информацию о том, что смартфоны и другая «умная» профилирует нас для предложения впоследствии рекламы.
По его словам, это относится не только к смартфонам, но и к «умным» колонкам и голосовым помощникам.

«Устройства действительно слушают всё, что происходит вокруг них. Дальше они нарезают ключевые слова. Например, или «купить яхту», или «закончилась туалетная бумага», или «нужно подумать об отпуске» и т.д. Это технология действительно существует. Она автоматизирована — это не люди слушают, слушает робот. А дальше создаётся облако тегов, по которому вам включают рекламу», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Муртазин.

По его словам, защититься от такого прослушивания можно, отключив голосового помощника. Кроме этого, специалист посоветовал не пользоваться устройствами, которые могут хранить или передавать данные в облачные хранилища.

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#робот
#данные
#техника
#технологии
#смартфон
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В Пушкинском готовят праздничные мероприятия ко Дню матери
В городском округе Пушкинский пройдут праздничные мероприятия ко Дню матери
23 ноября 2023, 19:11

Фото: IStock/SewcreamStudio

В городском округе Пушкинский готовят праздничные мероприятия ко Дню матери, который состоится 26 ноября. О программе рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что праздничные мероприятия, концерты и развлекательные программы пройдут по всему городскому округу Пушкинский.

Так, городской дворец культуры Красноармейска подготовил концертную программу «Самым любимым и родным». Посмотреть её можно 24 ноября в 18 часов.

В Центральном доме культуры «Строитель» 25 ноября состоится представление «Мамин день», начало в 15 часов. Вход бесплатный для семей участников спецоперации.

В Центре культуры и искусств имени Л.Н. Кекушева 26 ноября состоится творческий вечер ансамбля «Серебряные звуки». Начало в 17 часов, вход свободный.

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#мама
#пушкинский округ
#праздник
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Через приложение «Добродел» теперь можно получить архивные сведения из БТИ
23 ноября 2023, 19:11

Фото: Мингосуправления МО

Получить сведения из Бюро технической информации теперь можно через приложение «Добродел». Электронная услуга «Предоставление архивных сведений» доступна в мобильном приложении с логотипом «Уточка», сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке. Чтобы заказать сведения из БТИ, нужно открыть его и перейти в раздел «Услуги» – «Все услуги». Далее необходимо выбрать блок «Дом и ЖКХ», потом – услугу «Предоставление архивных сведений», а затем заполнить онлайн-форму и отправьте заявку.

Справка будет доступна в личном кабинете гражданина в течение 10 рабочих дней. 
 
Архивные сведения БТИ представляют собой справки о собственности до 1998 года, а также об инвентаризационной стоимости. Эти документы могут понадобиться, например, при постановке в очередь на жильё или земельный участок.

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#подмосковье
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Более 2300 жителей Пушкинского поучаствовали в конкурсе о Конституции
23 ноября 2023, 19:01

Фото: IStock/Aleksei Smyshliaev

Более 2300 жителей городского округа Пушкинский приняли участие во Всероссийском конкурсе «30 лет Конституции России – проверь себя!». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что конкурс запустила партия «Единая Россия». Каждый желающий сможет принять участие в мероприятии до 25 ноября в формате онлайн-теста. Участникам необходимо ответить на десять вопросов, посвящённых Конституции России.

По завершению прохождения формируется электронный сертификат, который приходит на адрес указанной электронной почты. Проверить знания можно здесь.

Ранее Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции. По его словам, общество не может жить без идеологии, поэтому необходимо её сформулировать и закрепить в главном законе страны. 

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#россия
#конкурс
#сертификат
#онлайн
#конституция
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Синоптик Вильфанд спрогнозировал заметный снег в столице
23 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что уже завтра в Москве выпадет достаточно снега.
«Воздух будет насыщен влагой. Поэтому уже вечером в Москве пойдет снег: сначала небольшой, потом усилится. Будет и ветер силой 15 м/с, и его порывы при таких осадках породят метель. Самый заметный снег упадет уже завтра днём, и связано это с тем, что город окажется в самом центре циклона с рекордно низким давлением внутри — 720 мм рт. ст.!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.

Он добавил, что до конца месяца в Москве образуется достаточный слой снежного покрова, а погода будет напоминать январскую.

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#погода
#снег
#метель
#москва
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Стали известны адреса ёлочных базаров в городском округе Пушкинский
Ёлочные базары откроются в Пушкинском в начале декабря
23 ноября 2023, 18:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Первый ёлочный базар в Московской области традиционно откроется в начале декабря. В пресс-службе администрации городского округа Пушкинский раскрыли дату старта и места продаж.
На территории Подмосковья ёлочные базары начнут открываться с 8 декабря. В городском округе Пушкинский они разместятся по следующим адресам:

В городе Пушкино:
-в районе часовни у д. 1 по Московскому проспекту и на Советской площади.

В Ивантеевке:
- ул. Первомайская, вблизи дома 13
- Центральный проезд, вблизи дома 8
-  ул. Дзержинского, д. 21/2 - Советский проспект, д. 2а
- ул. Толмачева, д. 11а - ул. Хлебозаводская, д. 27
- ул. Победы, д. 32. 

«Все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом “Зима в Подмосковье”. Ассортимент новогодних деревьев по-прежнему разнообразен. Ели и сосны будут продаваться из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей», — отметили в администрации муниципалитета.
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#подмосковье
#пушкино
#зима
#ели
#пушкинский округ
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Архитектор Явейн: «Год постройки здания – это условная цифра»
23 ноября 2023, 18:41

Фото: istockphoto.com/Evgeniy Akimenko

Руководитель архитектурного бюро «Студия 44», члена рабочей группы, связанной с проектом изменений в закон об охранных зонах исторической застройки Санкт-Петербурга Никиты Явейна объяснил, что год постройки здания не всегда говорит о его ценности.
«Каждый дом со временем перестраивался, и его внешний облик менялся. Сегодня можно бесконечно спорить о том, какого года постройки то или иное историческое здание, ведь год надстройки, перестройки, перепланировки тоже надо учитывать. Тогда какой верный и какой из них отражает архитектурно-градостроительную ценность самого здания? Получается, год постройки – это условная цифра», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Явейн.

До этого Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга опубликовал проект изменений в закон об охранных зонах исторической застройки города.

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#здание
#архитектура
#санкт-петербург
#город
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Семь подмосковных проектов вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ
23 ноября 2023, 18:25

Фото: МИСК МО

В Доме правительства Московской области наградили победителей регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Благодарственные письма Министерства информационных и социальных коммуникаций региона получили 50 активистов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва хотела бы поздравить всех победителей регионального этапа главной волонтёрской премии страны. Вы реализуете проекты в сфере педагогики, экологии, спорта, гуманитарной помощи и других областях. Всё это важно и нужно. Благодаря вашим инициативам мы идем вперёд и развиваемся. Финалистам последнего этапа желаю удачи. Надеемся увидеть в числе победителей», – сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Церемония награждения лауреатов премии пройдёт в начале декабря на выставке-форуме «Россия» в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В этом году от Московской области было подано 1245 заявок, 50 из них стали победителями регионального этапа. В финал премии вышли семь проектов из Московской области. 
 
За премию могли побороться российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Участники могли подать заявку в 11 номинациях в различных сферах. В этом году появились новые номинации: «Обучение служением» и специальная номинация «Наставничество года». Общий грантовый фонд премии в этом году составляет 90 млн рублей. 

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#подмосковье
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