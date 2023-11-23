Всё для бега и йоги: жители Красноармейска придумали, как благоустроить Банный лес

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Администрация городского округа Пушкинский провела встречу с жителями Красноармейска. Чиновники, проектировщики и активисты обсуждали планы по благоустройству Банного леса.
Разработка концепции благоустройства Банного леса проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Лесной массив имеет более чем вековую историю, поэтому важно подходить к планировке бережно, максимально сохраняя зеленые насаждения, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На встрече жители работали в группах с картами местности, вносили предложения, прокладывали удобные маршруты и размещали объекты с максимальной пользой и удобством для большинства. В числе предложений были беговые дорожки, места для выгула собак и площадки для занятий йогой.
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На встрече жители работали в группах с картами местности, вносили предложения, прокладывали удобные маршруты и размещали объекты с максимальной пользой и удобством для большинства. В числе предложений были беговые дорожки, места для выгула собак и площадки для занятий йогой.
«Все предложения, высказанные в ходе встречи по Банному лесу, возьмут в работу, будет подготовлен единый проект, который опубликуют на официальном сайте округа», — отметили в администрации.Читайте также:
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Екатерина Шмакова