ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме

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Обещая, что обновленный счет будет снабжен дополнительной защитой, клиента просят освободить счет для его активации. Для этого следует перевести деньги через банкомат на «безопасный» счет. Уже убежденный в безопасности и защищенности своих средств человек переводит деньги по указанным реквизитам, после чего мошенники исчезают, а счет остается, действительно, абсолютно чистым. С нулевым балансом.
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