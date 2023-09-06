Вторая волна мобилизации в сентябре: кого не призовут

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект нового склада декораций на территории кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО» в городском округе Красногорск.

Новый склад декораций планируют построить для съёмок шоу и кино, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком проекта выступает ООО «Киностудия «Звезда», киностудии предстоит получить разрешение на строительство.

Площадь объекта составит до 1,5 тысяч кв. метров. Объект предназначен для сдачи в аренду под хранение реквизита и декораций. Согласно проекту, в здании разместят систему стеллажей для хранения реквизита, а также системы пожаротушения и видеонаблюдения.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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