Вторая волна мобилизации в сентябре: кого не призовут

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Мобилизация в сентябре 2023
Также вероятность проведения дополнительной мобилизации отверг член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. По его словам, план по набору контрактников выполняется, а промышленность, если возникнет новая волна мобилизации, «не сможет обеспечить призванных бойцов необходимой экипировкой и оружием».
Мобилизация: когда будет вторая волна
Оценил вероятность проведения дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации в России военный блогер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z» Алексей Живов. По его словам, в России нет необходимости в мобилизации, однако он отметил, что её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед российской армией.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, рассуждая на тему проведения в России второй волны мобилизации объяснил, что всего необходимо набрать для службы в ВС РФ 400 тысяч контрактников до конца текущего года. Согласно данным, которые озвучил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, с января на контрактную службу в ВС РФ поступили порядка 280 тысяч человек.
Правила призыва по мобилизации
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