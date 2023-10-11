Второй этап Чемпионата по битве роботов пройдет 21 октября в Перми

Фото: Минцифры РФ
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2023 г. № 889-р при координации Минцифры России ежегодно с 2023 года проводится Международный чемпионат по битве роботов.
Первый отборочный этап чемпионата прошел 16 сентября 2023 года в Московской области в МВЦ «Крокус Экспо». В нем приняли участие 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. Целью международного турнира является привлечение внимания к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, стать двигателем робототехнического движения и формирование у участников чемпионата потребности к получению новых знаний и компетенций.
Второй этап чемпионата пройдет 21 октября 2023 года в Перми. В нем примут участие 34 команды из России, Индии и Китая, в том числе команда «Мельники», представляющая Московскую область. «Мельники» из Королева представят на турнире двухколесного бота, которому дали имя Красный мельник. Это горизонтальный спиннер, силовой установкой привода которого является электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 1 кВт с силой удара до 1 тонны. Всех зрителей ждет четыре шоу поединков (с 8:00 до 19:00 по московскому времени).
Ссылка на прямую трансляцию Чемпионата: https://vk.com/video-219465931_456239396
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Второй этап чемпионата пройдет 21 октября 2023 года в Перми. В нем примут участие 34 команды из России, Индии и Китая, в том числе команда «Мельники», представляющая Московскую область. «Мельники» из Королева представят на турнире двухколесного бота, которому дали имя Красный мельник. Это горизонтальный спиннер, силовой установкой привода которого является электродвигатель на постоянных магнитах мощностью 1 кВт с силой удара до 1 тонны. Всех зрителей ждет четыре шоу поединков (с 8:00 до 19:00 по московскому времени).
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Александр Бойцов