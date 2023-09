Ранее в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) были опубликованы результаты проведённого исследования, которые заключаются в том, что к 2100 году может исчезнуть значительная часть приповерхностной вечной мерзлоты. Прогноз был сделан после сравнительного анализа нынешнего состояния с климатическими показателями трёх млн лет назад.Собеседник ОСН отметил, что около двух третей территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Из-за её постепенного исчезания, создаётся риск аварийности построек, размещённых в этих местах ещё при СССР без учёта перспектив.Кроме того, по словам Киселёва, в толще вечной мерзлоты содержатся парниковые газы, которые приводят к глобальному потеплению. В частности, это углекислый газ и метан.Также специалист отметил, что в вечной мерзлоте находится большое количество опасных для человечества бактерий, которые выйдут из состояния сна в момент таяния снегов.Генсек ООН Гутерриш заявил, что человечество открыло врата ада Exxon: Мировому сообществу не удастся сдержать глобальное потепление к 2050 годуАвстралия может потерять сотни миллиардов долларов из-за потепления