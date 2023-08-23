Второй самолет Пригожина совершил разворот над Москвой

Фото: iStock/Diy13
По данным сервиса, самолет направился в сторону аэропорта.
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Фото: iStock/Diy13
Фото: сайт Кремля
«Преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции», — подчеркнул российский лидер.
Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi
Фото: istockphoto/Stuart Millen
«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», — добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.Читайте также:
Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Жители и гости Подмосковья уже 8 лет могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112», за это время операторы приняли и обработали более 77 миллионов вызовов.
Согласно статистике, на протяжении всех лет работы службы спасения самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более 70%, обращения в полицию и ГИБДД составляют 23%, остальные 7% вызовов приходятся на пожарную охрану, аварийную газовую службу, службу «Антитеррор» и другие службы.
Ежедневно на горячую линию службы спасения выходят около 400 операторов, среди которых психологи, лингвисты, сурдопереводчики и другие. Так, в службу спасения может позвонить даже иностранец или человек с нарушениями слуха или речи.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.
По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.Звонок на номер «112» помог спасти инвалида из горящего дома.
Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
С 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях заработает Федеральная государственная информационная система лесного комплекса (ФГИС ЛК), в которую выгрузили все данные о лесах, использовании, охране, защите и другая информация. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Ретроспективные данные по лесничествам Подмосковья готовы и полностью загружены в систему. Наш регион готов к работе», - рассказал курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
Подмосковье в числе первых начнет работать в новой системе.
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Фото: iStock/Elen11
Фото: iStock/artolympic
Фото: istockphoto / Drazen Zigic
Образовательные учреждения сняли видеоролики на определенную тематику и загрузили на сайт движения. Посмотреть ролики можно на сайте.
На сайте представлены разные тематики:
Фото: istockphoto.com/shironosov
«Важно, чтобы сами родители относились к ребёнку хорошо и нежно, и не травили его в семье. Нужно, чтобы у ребёнка была возможность принимать собственные решения, чтобы его мнение учитывалось. Именно в семье должны формироваться условия, чтобы ребенок был сильным, и при этом не нарушал границ другого человека», – пояснила в беседе с Общественной Службе Новостей Наумова.