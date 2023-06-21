Второй этап обработки от борщевика охватит 700 га подмосковных лесов

«На первом этапе уничтожения опасного сорняка обработали свыше 630 участков, включённых в реестр обследованных ранее площадей. Второй этап предполагает обработку порядка 700 га. Новые площади мы добавили в реестр по обращениям жителей», – сказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.





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В Московской области стартовал второй этап работ по борьбе с борщевиком Сосновского. Всего планируют обработать около 700 га лесов, сообщили в пресс-службе подмосковного Комитета лесного хозяйства.По его словам, покосы борщевика на втором этапе уже провели в пяти лесничествах – Бородинском, Луховицком, Егорьевском, Подольском и Ступинском.В подмосковных лесах запрещено применять химические средства. Для борьбы с борщевиком используется механический метод – окашивание.Ранее, что россиян заставят платить за уничтожение борщевика на заброшенных дачах.