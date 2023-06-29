Второй город во Франции ввел комендантский час из-за беспорядков

Во втором городе Франции введут комендантский час для несовершеннолетних, не достигших 16 лет





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Город Компьень во Франции вводит комендантский час для несовершеннолетних, не достигших 16 лет. Об этом сообщает издание France-Presse со ссылкой на мэрию города.Власти страны приняли такое решение на фоне продолжающихся массовых беспорядков, которые начались после убийства подростка местной полицией. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00 утра понедельника. Без законных представителей несовершеннолетним запрещено появляться в общественных местах.