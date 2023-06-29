Второй город во Франции ввел комендантский час из-за беспорядков

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Во втором городе Франции введут комендантский час для несовершеннолетних, не достигших 16 лет
Власти страны приняли такое решение на фоне продолжающихся массовых беспорядков, которые начались после убийства подростка местной полицией. Комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00 утра понедельника. Без законных представителей несовершеннолетним запрещено появляться в общественных местах.
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Анастасия Крестьянова