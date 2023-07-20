Второй пациент с подозрением на холеру попал в больницу в Тамбовской области

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Почти все пассажиры этого рейса работают вместе на одном предприятии В Тамбовской области. При этом еще у четырех сотрудников компании присутствуют симптомы заболевания, но их мазок дал отрицательный результат. Они также находятся на карантине в медицинском учреждении. Всего в организации работают 300 человек.
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