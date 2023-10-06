ВЦИОМ: 74 процента россиян уверены в способности Путин обеспечить стабильность

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский Технопарк. Наряду с начальной школой на 425 мест и кампусом для проживания он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона.