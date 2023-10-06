ВЦИОМ: 74 процента россиян уверены в способности Путин обеспечить стабильность

Фото: kremlin.ru
Подавляющее большинство россиян уверены в способности главы РФ Владимира Путина обеспечить стабильность в стране, свидетельствует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным ВЦИОМ, 79 процентов граждан России убеждены, что Владимир Путин подходит на роль президента лучше, чем другие политики.
При этом, 72 процента опрошенных считают, что Путин много делает для страны и людей, и только 21 процент не разделяют этой позиции.
К разговору о личностных качествах российского лидера, большинство граждан РФ (89 процентов) посчитали Путина спокойным.
Согласно опросу, который ВЦИОМ проводил в апреле 2023 года, 80,1 процент жителей России на вопрос о доверии главе государства ответили положительно, отрицательный ответ дали 16,1 процентов респондентов.
Читайте также:
«Идиот или негодяй?»: Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады
«Чья бы корова мычала»: Путин ответил главе ЕС о предательстве армян Россией
Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами
При этом, 72 процента опрошенных считают, что Путин много делает для страны и людей, и только 21 процент не разделяют этой позиции.
Согласно опросу, который ВЦИОМ проводил в апреле 2023 года, 80,1 процент жителей России на вопрос о доверии главе государства ответили положительно, отрицательный ответ дали 16,1 процентов респондентов.
Читайте также:
«Идиот или негодяй?»: Путин высказался о приглашении эсэсовца в парламент Канады
«Чья бы корова мычала»: Путин ответил главе ЕС о предательстве армян Россией
Путин: Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми странами
Евгения Парфентьева