ВЦИОМ: Более четверти россиян не имеют никаких сбережений

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Более двух третей россиян, а именно 68%, рассказали, что хранят свои сбережения в рублях. В долларах держат свои накопления только 6% жителей России. Это стало известно из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 29 июля. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет. Данные опроса основывались на среднем значении за семь дней. Предельная погрешность выборки по оценкам специалистов с вероятностью 95% не превышает показатель 2,5%.
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