ВЦИОМ: Половина россиян не хотят платить за скачивание фильмов

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Только 34% россиян заявили, что авторы фильмов, музыки и книг заслужено должны получать деньги за просмотр их произведений.
Также, 63% опрошенных считают, что для борьбы с пиратским контентом необходимо устанавливать доступные цены на покупку фильмов, сериалов, книг и прочих продуктов. 23% граждан убеждены в необходимости ужесточения законодательства в отношении пиратского контента.
Аналитики заявили, что за последние 5 лет отношения людей к интеллектуальной собственности поменялось. Так, в 2018 году 71% опрошенных граждан не были готовы платить за медиа-продукты.
Всероссийский телефонный опрос был проведен 10 сентября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 граждан в возрасте от 18 лет. Погрешность исследований с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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