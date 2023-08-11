Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12%

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Обучение по программам «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» теперь обойдётся в 340 тысяч рублей (в прошлом году - 286 тысяч).
В СПбГУ стоимость обучения выросла до 11%. Обучение по программе «Программная инженерия» обойдётся в 335 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 6 тысяч детей-сирот, учащихся в колледже, техникуме или ВУЗе получают стипендию губернатора. Стипендия губернатора одна из важных социальных программ Московской области, она выплачивается в проактивном режиме, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.
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