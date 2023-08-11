Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12%

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщает, что 11, 12 и 13 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 10 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В пятницу, 11 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В субботу, 12 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Звенигородском и Шатурском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Ногинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В воскресенье, 13 августа на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!