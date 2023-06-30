Вузы начислят дополнительные баллы к поступлению за участие в СВО

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Минобрнауки: до десяти дополнительных баллов к поступлению получат абитуриенты, которые участвовали в спецоперации
За прохождение контрактной военной службы и участии в боевых действиях на Украине вузы будут добавлять абитуриентам до десяти дополнительных баллов к поступлению. Такие рекомендации опубликовали в Минобрнауки РФ.
Также поступающие получат дополнительные баллы, если проходили военную службу по призыву или были мобилизованы.
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«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», — добавили в ведомстве.
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Андрей Гаврилов