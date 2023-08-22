ВВС США испытали в Калифорнии гиперзвуковую ракету

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Военно-воздушные силы США 19 августа испытали у побережья на юге штата Калифорния гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW воздушного базирования. Об этом сообщает профильное издание Defense News.
При этом американские военные не уточнили, было ли успешным данное испытание. При этом они заверили, что получили ценные сведения о возможностях ARRW.
ARRW — это баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком. Первый успешный пуск осуществили в конце минувшего года. Тогда представители Пентагона заявили, что ракета развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, и взорвалась на заранее запланированном участке.
В марте 2023 года министр ВВС США Фрэнк Кендалл сообщал, что последние на тот момент испытания гиперзвукового оружия в США были безуспешными. После этого Пентагон отказался от закупки гиперзвуковых ракет ARRW у Lockheed Martin из-за неудачных испытаний
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ARRW — это баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком. Первый успешный пуск осуществили в конце минувшего года. Тогда представители Пентагона заявили, что ракета развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, и взорвалась на заранее запланированном участке.
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Артем Путинцев