Выплату на новорожденных в Подмосковье получили более 30,5 тысяч семей

Денежные средства семьям выделяются для приобретения предметов, предназначенных для ухода за новорожденным малышом, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными в Подмосковье, получили более 30,5 тысяч семей с малышами. Это на 5,5 тысяч семей больше, чем в прошлом месяце. Всего из бюджета на эти цели выделено более 610 млн рублей», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.



У подмосковных молодых родителей есть выбор: получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье», в котором уже есть все необходимые предметы и средства для ухода за новорожденным, либо выбрать денежную компенсацию и заняться покупками самостоятельно.



Для получения денежной компенсации необходимо оставить заявку на региональном портале государственных и муниципальных услуг.



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