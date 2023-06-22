Выпускница университета «Дубна» выиграла 900 тыс рублей на конкурсе грантов

Фото: администрация г. о. Дубна
В этом году Мария окончила обучение по направлению «Экология и природопользование». Она – активная участница проектов «Эковуз», «Экошкола» и «Экознание». Третий год работает в общественной организации «ЭКА», является помощницей куратора проекта «Экокласс», – говорится в сообщении.
Также в планах – создать банк студенческих портфолио, из которого компании смогут набирать новых сотрудников.
Ранее «Радио 1» сообщало, что семиклассник из Серебряных Прудов стал финалистом конкурса «Большая перемена».