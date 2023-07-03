Выпускник Физтех-лицея стал третьим 300-балльником в Подмосковье

Фото: Минобразования МО
Ещё один выпускник Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном набрал максимальное количество баллов по итогам сдачи единого госэкзамена. Это Роман Бурцев, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Бурцев стал обладателем 300 баллов по ЕГЭ. Учащийся набрал максимальные 100 баллов по профильной математике, физике и русскому языку. Это уже третий 300-балльный результат в Московской области», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Ранее Роман стал золотым медалистом Азиатской олимпиады по физике и завоевал ещё несколько серебряных медалей олимпиад, в том числе международных.
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