Выпускник из Долгопрудного набрал 300 баллов на ЕГЭ

Ученик Физтех-лицея им П.Л. Капицы набрал 300 балов на государственном экзамене

Дмитрий Гришин — ученик Физтех-лицея им П.Л. Капицы, набравший 300 баллов на едином государственном экзамене, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

«Учащийся набрал 100 баллов из 100 возможных по профильной математике, информатике и русскому языку», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.



Среди достижений Дмитрия Гришина есть несколько дипломов призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и экономике, дипломы призера олимпиад «Ломоносов» и «Росатом».

Одним из хобби одаренного юноши является составление задач по математике. Он планирует поступать в Московский физико-технический институт.

«На данный момент в Подмосковье двое трехсотбалльников, 584 стобалльника и 37 ребят, набравших 100 баллов по двум предметам. Результаты действительно впечатляющие. Ожидаем баллы ЕГЭ по немецкому, китайскому и испанскому языкам», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.