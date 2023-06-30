Выпускник из Долгопрудного набрал 300 баллов на ЕГЭ

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Дмитрий Гришин — ученик Физтех-лицея им П.Л. Капицы, набравший 300 баллов на едином государственном экзамене, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
«Учащийся набрал 100 баллов из 100 возможных по профильной математике, информатике и русскому языку», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Среди достижений Дмитрия Гришина есть несколько дипломов призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и экономике, дипломы призера олимпиад «Ломоносов» и «Росатом».
Одним из хобби одаренного юноши является составление задач по математике. Он планирует поступать в Московский физико-технический институт.
Физтех-лицей им. П.Л. Капицы был открыт в Долгопрудном в 2014 году. Это школа нового типа, основной задачей которой является создание образовательной среды, максимально раскрывающей творческий потенциал каждого ученика, воспитание гармоничной личности, способной достойно ответить требованиям времени.
«На данный момент в Подмосковье двое трехсотбалльников, 584 стобалльника и 37 ребят, набравших 100 баллов по двум предметам. Результаты действительно впечатляющие. Ожидаем баллы ЕГЭ по немецкому, китайскому и испанскому языкам», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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