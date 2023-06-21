Выпускник военной академии подарил Путину счастливые часы

Фото: kremlin.ru
Подполковник Мельников вручил президенту РФ памятный подарок
Российский лидер Владимир Путин выступал с речью перед выпускниками военных вузов, когда один из них решил сделать президенту памятный подарок, сообщает «РИА Новости».
Подполковник Илья Мельников вручил главнокомандующему счастливые наручные часы. Он заявил, что этот аксессуар имеет «большой налет», при этом – всегда возвращался целым.
Путин принял подарок и поблагодарил Мельникова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений.
Подполковник Илья Мельников вручил главнокомандующему счастливые наручные часы. Он заявил, что этот аксессуар имеет «большой налет», при этом – всегда возвращался целым.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступил перед выпускниками высших военных учебных заведений.
Евгения Парфентьева