Выпускники академии МЧС России встретились с Владимиром Путиным в Кремле

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
13 курсантов командно-инженерного факультета и факультета руководящего состава химкинской Академии гражданской защиты МЧС России вошли в число приглаженных на мероприятие, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры Вооружённых сил России защищают наших людей, территориальную целостность России и её право на суверенное развитие, отстаивают исторический выбор, который в 2022 году сделали жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а в 2014-м - крымчане и севастопольцы. Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», — сказал Владимир Путин.Президент также поздравил выпускников с успешным завершением учебы и пожелал выпускникам быть достойными звания российского офицера, честно и профессионально служить Родине и народу России.
Делегацию курсантов возглавил начальник учебного заведения — генерал-лейтенант Виктор Панченков.
«Каждый год наша Академия выпускает высококвалифицированных специалистов, готовых прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. Все выпускники готовы решать ответственные задачи, главной целью которых является обеспечение безопасности России», —На встречу с президентом страны было приглашено более 500 выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.
отметил Виктор Панченков.
Ранее сообщалось, что в День памяти и скорби глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Двойкиным возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску «Отстоявшим Отчизну». Подробнее об этом читайте в нашем материале.