Выявлять незаконную торговлю в Подмосковье будут 3 тыс камер с искусственным интеллектом

Фото: ГУРБ МО
К проекту по внедрению искусственного интеллекта для выявления несанкционированной торговли в Подмосковье планируют подключить около 3 тыс камер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрод.
«В выявлении незаконной торговли с помощью искусственного интеллекта уже задействовано 517 камер. Планируется увеличение их количества до 3 тыс», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в пресс-службе.С помощью новой технологии уже выявлено более 400 точек стихийной торговли. Для продажи товаров использовали газоны, тротуары, заборы и автомобили.
«Искусственный интеллект обучают искать на видеокадрах атрибуты, которые можно классифицировать как маркеры. Нейронная сеть уже обучена выявлять точки такой торговли с точностью в 98,5%», – пояснил Филимонов.Пилотный проект по созданию модели ИИ для обнаружения несанкционированной уличной торговли стартовал в феврале 2023. Модель искусственного интеллекта подключают к камерам системы «Безопасный регион».
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Лора Луганская