Взятка от главного вора России и страх быть отравленным: как умер генерал в колонии

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В Нижегородской исправительной колонии найдено тело бывшего генерала юстиции, который прежде руководил управлением собственной безопасности Следственного комитета России (СКР). Михаил Максименко отбывал срок, полученный за коррупционное преступление. Редакция «Радио 1» расскажет, за что правоохранитель получил 14 лет тюрьмы, и что его связывало с одним из самых главных воров страны.
Экс-генерал СКР Максименко найден мертвым
Тело осужденного Михаила Максименко было обнаружено 21 ноября сотрудниками исправительной колонии в комнате для хранения вещей в лечебнице. Заключенный проходил лечение в психиатрической больнице при исправительном учреждении из-за нестабильной психики.
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За что был осужден Максименко
В 2018 году суд установил, что бывший генерал Михаил Максименко получил взятку от авторитетного вора Захария Калашова, известного в криминальных кругах под именем Шакро Молодой. Вознаграждение начальнику управления и его сообщникам предлагалось за освобождение из СИЗО криминального авторитета, который совершил резонансное двойное убийство в 2015 году.
Действовал Максименко не один. С ним в сговоре состоял глава московского Следственного комитета Александр Дрыманов и несколько других лиц, занимающих высокие посты в правоохранительных рядах.
Следствие установило, что совершенное коррупционное преступление было не единственным. Лидером преступной группы по ряду эпизодов был именно Максименко, за что он был приговорен к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 165 миллионов рублей.
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Помилован экс-следователь Крамаренко
Один из фигурантов уголовного дела, по которому отбывал наказание Максименко, был помилован президентом России Владимиром Путиным за участие в СВО. Речь идет о подельнике генерала Алексее Крамаренко. Ранее он занимал пост начальника управления СКР по Центральному административному округу Москвы.
В ноябре текущего года Крамаренко отправился в зону проведения спецоперации, где нес службу в качестве рядового бойца. В настоящее время известно, что он возглавил штурмовой отряд.
Как отбывал наказание Максименко
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До перевода заключенного Максименко в Нижегородскую колонию, где было найдено его тело, экс-генерал отбывал наказание в одиночной камере лефортовского СИЗО. Из-за того, что осужденный прежде был сотрудником правоохранительных органов, ему долго не могли найти «соседа по камере».
После этапирования в исправительное учреждение, Максименко стал работать дневальным в Медсанчасти. За добросовестную работу он получал поощрения.
За несколько недель до смерти, заключенный обратился к комиссии колонии с просьбой о замене неотбытой части наказания на более мягкое, не связанное с лишением свободы. Однако в тот же день, когда прошло первое слушание, Максименко получил взыскание. Такой поворот событий мог изменить отношение руководства колонии к его прошению, что расстроило заключенного, проходившего лечение в психиатрической лечебнице.
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