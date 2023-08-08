Washington Post: В США и Австралии арестовали 98 участников сети садистов-педофилов

Современная российская армия требует совершенствования своего вооружения, и одним из ярких примеров этого стремления становится танк Т-90М «Прорыв». Этот танк, разработанный на базе успешной модели Т-90, является гордостью российской военной техники и воплощением передовых технологий и инженерных решений. Его вклад в армию РФ оценивает и сам президент: 7 августа глава государства Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире и призвал увеличить долю производства боемашины.