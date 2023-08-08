Washington Post: В США и Австралии арестовали 98 участников сети садистов-педофилов

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Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали в Соединенных Штатах и Австралии почти сотню участников организованной и тщательно замаскированной сети. Все они обвиняются в жестоком обращении с детьми.
Сообщается, что выйти на след сети и раскрыть ее противозаконную деятельность помогло расследование другого преступления, совершенного около двух лет назад, в котором пострадали несколько сотрудников ФБР.
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Александр Бойцов