WhatsApp* больше не будет работать на старых смартфонах на Android

Фото: iStock/Robert Way
Пока WhatsApp* доступен для владельцев смартфонов под управлением Android с операционной системой версии 4.1 и выше. 24 октября приложение будет недоступно для нескольких поколений Android, включая 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Уточняется, что такими пользуется около миллиона россиян.
Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы пытаются привлекать на свою сторону офицеров Вооруженных сил РФ с помощью различных мессенджеров, в том числе WhatsApp*.
Читайте также:
В Минцифры рассказали о будущем YouTube и WhatsApp* в России
IT-эксперт Мясоедов назвал блокировку WhatsApp* в РФ возможным сценарием
Хинштейн заявил о возможной блокировке WhatsApp*