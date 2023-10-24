WhatsApp* больше не доступен на смартфонах Android с устаревшей версией ОС

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Мессенджер WhatsApp* прекратил работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой.
Уточняется, что с 24 октября мессенджер перестал работать на смартфонах с ОС Android ниже версии 5.0.
О предстоящем прекращении работы справочный центр WhatsApp* предупреждал пользователей в конце сентября.
Также, помимо версии Android, WhatsApp* обращает внимание пользователей Apple на версию iOS. Приложение будет работать на версиях, начиная от 12.
Кроме того, пользователи JioPhone и JioPhone2 должны иметь KaiOS версии 2.5.0.
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О предстоящем прекращении работы справочный центр WhatsApp* предупреждал пользователей в конце сентября.
Кроме того, пользователи JioPhone и JioPhone2 должны иметь KaiOS версии 2.5.0.
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*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ
Анастасия Чинкова