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WhatsApp добавил функцию отключения звука при звонках с неизвестных номеров
WhatsApp добавил новые функции безопасности, которые позволят пользователям выключить звук на звонках с неизвестных номеров и проверять конфиденциальность, говорится в официальном блоге мессенджера.
Уточняется, что основной защитой в мессенджере является сквозное шифрование, при этом, разработчики WhatsApp дополнять приложение и другими функциями безопасности пользователей.
Ранее сообщали, что в Минцифры рассказали об отсутствии инициатив ограничить в России приложения для общения.
Уточняется, что основной защитой в мессенджере является сквозное шифрование, при этом, разработчики WhatsApp дополнять приложение и другими функциями безопасности пользователей.
Дана Игумнова