WhatsApp* скоро запустит каналы в мессенджере

Фото: Фотобанк Московской области
Всем пользователями WhatsApp* скоро будут доступны каналы, анонсировали в компании
В ближайшие пару месяцев пользователям WhatsApp* станут доступны каналы, аналог которых уже несколько лет действует в Telegram. Информация об этом есть на официальном сайте американского мессенджера.
По словам официальных представителей мессенджера, сначала новый инструмент будет реализован в Колумбии и Сингапуре благодаря сотрудничеству с мировыми СМИ. Через пару месяцев опция станет доступной во всех странах.
Ранее сообщалось, что опция добавить в профиль уникальное имя, которое будет видно всем пользователям, появится в WhatsApp*.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
«Сегодня мы представляем каналы - простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp», — добавили в пресс-службе компании.
Ранее сообщалось, что опция добавить в профиль уникальное имя, которое будет видно всем пользователям, появится в WhatsApp*.
* принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
Андрей Гаврилов