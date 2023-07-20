WhatsApp* вновь ожил по всему миру

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New York Times ранее писала о том, что Федеральная служба безопасности РФ научилась научилась следить за пользователями мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal, используя для этого специальное программное обеспечение.
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