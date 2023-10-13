Wildberries отменит комиссию в 3% при оплате картами Visa и Mastercard

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Маркетплейс Wildberries решил отменить введенную ранее комиссию в 3 процента при оплате покупок картами Visa и Mastercard, об этом «РИА Новости» сообщили представители компании.
«12 октября в Генеральной прокуратуре состоялось совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard», - прокомментировали ситуацию представители маркетплейса.
Помимо этого, Wildberries вернет денежные средства всем тем клиентам, с которых успели снять комиссию за тот период, что просуществовало это правило.
В результате, Wildberries принял решение комиссию отменить.
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