Wildberries введет защиту от «случайных» заказов. 

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Маркетплейс Wildberries разработает функции дополнительной защиты от случайных заказов и ненужных покупок, которые могли совершить дети. Об этом говорится в сообщении компании.
Сообщается, что защита будет осуществляться с помощью технологий Touch ID и Face ID.
«Онлайн-платформа разрабатывает функционал дополнительного подтверждения заказа в приложении, чтобы свести к минимуму возможность «случайных» заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами», — пишет пресс-служба Wildberries.
Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил о возможных вредоносных программах на новом смартфоне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак