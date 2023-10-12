Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard

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Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Mastercard и Visa. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.
По словам Колесникова, изменение условий оплаты связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей. Сейчас у WB нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Mastercard и Visa. При оформлении заказа клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, при которых комиссия не взимается - например, СБП, карта «Мир» или SberPay, добавил директор.
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