WP: В армии США усиливается кадровый голод

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Американская служба продолжает терять свой престиж
Американская газета The Washington Post рассказала, что Вооруженные силы США находятся в состоянии кризиса из-за растущего кадрового голода.
По информации СМИ, примерно 80 процентов всех новобранцев – дети бывших военнослужащих, которые идут в армию по примеру своих отцов и дедов. Однако, сейчас и эта тенденция начинает ослабевать из-за того, что престиж армейской службы продолжает падать.
WP отмечает, что ветераны боевых действий резко изменили свое отношение к службе после вывода войск из Афганистана. Теперь бывшие патриоты задаются вопросом – «ради чего все это было».
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По информации СМИ, примерно 80 процентов всех новобранцев – дети бывших военнослужащих, которые идут в армию по примеру своих отцов и дедов. Однако, сейчас и эта тенденция начинает ослабевать из-за того, что престиж армейской службы продолжает падать.
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Евгения Парфентьева