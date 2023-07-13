WSJ: Генерал Суровикин находится под стражей

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Опираясь на информацию источников издание утверждает, что Суровикин был в курсе о предстоящем мятеже, однако непосредственно участие в нем не принимал. Пока генералу не предъявлено никаких обвинений. При этом уточняется, что старшие офицеры задержаны с целью «чистки рядов от тех кому нельзя больше доверять».
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