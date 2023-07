WSJ: Немецкие следователи изучают причастность Польши к подрыву «Северных потоков»

Американское издание The Wall Street Journal выяснило, что немецкие следователи изучают улики причастности Польши к подрыву «Северных потоков», сообщает «РИА Новости».«Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода «Северный поток», - прокомментировали ситуацию в издании.В Германии считают, что Варшава была логистическим и финансовым центром диверсии на газопроводе. Напомним , американское издание The Washington Post раскрыло подробности подготовки теракта на «Северных потоках». По данным источника СМИ, американские власти еще за три месяца узнали о небольшой группе дайверов, которые должны были подорвать газопровод и отчитаться перед командующим украинских войск Валерием Залужным. Отмечается, что Владимир Зеленский о готовящейся диверсии ничего не знал.Ранее «Радио 1» сообщало , как американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины.