WSJ: С помощью пропавшего батискафа хотели собирать ДНК вблизи «Титаника»

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OceanGate планировала с помощью пропавшего батискафа собрать образцы ДНК вблизи «Титаника», пишут СМИ
Компания OceanGate Expeditions хотела с помощью пропавшего батискафа заняться сбором образцов ДНК в районе крушения «Титаника». Об этом пишет Wall Street Journal.
Директор фирмы eDNAtec Стив Барретт подтвердил сотрудничество компании с OceanGate. Он рассказал, что планировалось собрать образцы воды и заняться выявлением ДНК окружающей среды.
В 2022 году eDNAtec уже собирала такие образцы. Исследователи и ученые опубликуют результаты прошлогодней работы в научном журнале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сестра миллиардера на борту «Титана» заявила о промедлении с началом поисков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Ученые на надводном корабле, который поддерживает подводный аппарат, планировали изучить бактерии, связанные с наростами на обломках, а также животных, которые живут в донной грязи поблизости», — говорится в публикации.
В 2022 году eDNAtec уже собирала такие образцы. Исследователи и ученые опубликуют результаты прошлогодней работы в научном журнале.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сестра миллиардера на борту «Титана» заявила о промедлении с началом поисков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян