WSJ: В Германии не нашли доказательств причастности Польши к атаке «Северных потоков»

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Напомним, ранее WSJ выяснило, что немецкие следователи изучают улики причастности Польши к подрыву «Северных потоков». «Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода «Северный поток», - заявили в издании.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины.