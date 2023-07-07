Wyborcza: В Польше украинские беженцы взмолили о пощаде

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При этом украинцы рассказали, что условия жизни в общежитие после проведенных работ значительно улучшились. Беженцы не хотят покидать это место, поэтому обратились к местным властям.
«Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придется начинать все сначала», — цитирует издание слова одной из жительниц общежития Татьяны.
В соответствующей петиции беженцы отметили, что новые предлагаемые места в большинстве своем находятся за пределами Познани. Они пишут: «Пожалуйста, пощадите нас», однако представители власти ответили на просьбу граждан Украины прохладно.
«Наша страна предоставляет вам гуманитарную помощь. Неважно, где. Если вы ждете поддержки или безопасности, то это не к нам», — заявил замдиректора польского департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога.
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