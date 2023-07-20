Wylsacom: из блогеров делают злодеев, чтобы отвлечь от текущих проблем

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«Думаю, что речь идёт просто о проверке всех блогеров. Но у меня есть вопросы к подаче подобной информации. Из блогеров или инфобизнесменов делают каких-то злодеев, чтобы на их фоне люди отвлекались от текущих проблем. Не совсем понятна такая постановка вопроса. У нас нарушается законодательство повсеместно. Рекламируются казино, букмекерские конторы, но никому до этого дела нет», — сказал Wylsacom.Читайте также:
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