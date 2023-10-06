X5 Group начнет тестировать работу магазинов малого формата

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Ведущая продуктовая розничная компания России X5 Group в скором времени начнет тестировании работы маленьких магазинов площадью от 90 до 150 кв. м с самым популярным ассортиментом их магазинов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на проведение ежегодной конференции X5 Dialog и слова директора по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов. Новые магазины будут называться «Около».
«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом. У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. В ближайшие месяцы планируем запустить пилотный проект», - сообщил Салахутдинов.Данный сегмент оценивается в 1,5-2 триллиона рублей, отметил директор.
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