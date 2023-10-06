X5 Group начнет тестировать работу магазинов малого формата

Если дом не оборудован приборами учета, то плата за отопление начисляется с учетом норматива одним из двух способов: в течение года и отопительного периода . В случае если доме есть эти приборы, плата рассчитывается исходя из фактического объема потребления.Первый способ подразумевает собой расчет среднемесячного объема потребления по показаниям приборов за прошлый год. То есть, в первый квартал каждого года управляющие компании снимают показания общедомовых приборов и сравнивают их с теми, за которые была начислена плата. В случае если, если показания расходятся, то составляется перерасчет услуг.Во втором случае житель платит по показаниям приборов учета только в период отопительного сезона. Сумма начислений при таком использовании может меняться каждый месяц, исходя из фактического потребления, которое зависит от температуры на улице.Стоит отметить, что для тех , кто оплачивает услугу в отопительный период в октябре в платежах появится строка «Отопление».Кроме этого, по вопросам о качестве отопления можно обращаться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, которая указана в верхней части платежных документов.Также, подробнее о начислении платы за отопление можно узнать в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Умная платежка» и портале «Твой Домовой».







