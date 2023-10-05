Xiaomi – апокалипсис: почему произошел сбой и когда устройства начнут работать

«Коммерсантъ» пишет, что итальянская компания Campari Group обратилась в суд с иском к российскому дистрибутора «Мастер-Трейд». Правообладатель бренда Aperol намерен добиваться запрета на ввоз и продажу по параллельному импорту напитка Aperol.В поданном в Арбитражный суд Ростовской области иске компания требует принять обеспечительные меры и наложить запрет на выпуск товара в России. Заседание по делу пройдёт 30 октябряРуководитель WineRetail Александр Ставцев считает, что для продолживших работу в России компаний нормальны попытки «защитить территорию и не допустить бесконтрольный импорт их напитков.Так как Aperol не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту, тем, кто ввозит его в Россию будет сложно доказать правомерность действий, отметил руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.Компания Campari Group (Gruppo Campari) появилась в Милане в 1860 году. Концерн - шестой в мире производитель премиального алкоголя с брендами. Кроме аперитива Aperol, выпускает биттер Campari, вермут Cinzano, виски Glen Grant, игристое вино Mondoro, Cinzano. Всего в портфеле компании числится около 40 брендов.После начала СВО Campari сообщила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в РФ. За первое полугодие 2023 года «Кампари Рус» доставила в Россию 3,12 млн литров алкоголя против 3,58 млн литров в аналогичном периоде 2022 года. Выручка компании возросла на 20,9%, достигнув 7,5 млрд рублей.