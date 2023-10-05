Xiaomi – апокалипсис: почему произошел сбой и когда устройства начнут работать

Фото: istock/iStock
4 октября россияне массово стали жаловаться на сбои в работе техники от китайского производителя Xiaomi. Что стало причиной крупномасштабных неполадок и когда их устранят, расскажет редакция «Радио 1».
Сбой в работе Xiaomi
Сбой в работе устройств Xiaomi произошел в России и Белоруссии. О неполадках в работе техники сообщил сервис отслеживания сбоев в интернете Downradar. Пользователи стали жаловаться на то, что приборы перестали подключаться к сети Интернет или плохо функционируют. Большинство жалоб поступило от владельцев роботов-пылесосов. Пользователи сообщили, что устройство невозможно запустить через приложение Mi Home, а некоторые вовсе заявили, что робот перестал ориентироваться в пространстве.
«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo
Xiaomi перестал работать в России
Администрация сообщества Xiaomi «ВКонтакте» сообщила пользователям о причинах возникших неполадок в устройствах. По словам представителей компании, сбой связан с работой серверов. По этой причине техника не может подключиться к интернету и полноценно функционировать. При этом, неполадки в работе техники возникли не только у пользователей из России. Жители Белоруссии также жалуются на проблемы с запуском устройств и их функционированием.
Когда «Сяоми» начнет работать в России?
Представители компании ответили на самый популярный вопрос пользователей о том, когда техника Xiaomi возобновит работу в прежнем режиме. Они заверили, что меры по восстановлению функционала сервера уже предпринимаются и в ближайшее время устройства китайского производителя будут работать полноценно.
Читайте также:
Пользователи умных устройств Xiaomi в РФ массово жалуются на сбои в их работе
В Telegram масштабный сбой
В МТС наблюдается сбой по всей России
Анастасия Крестьянова