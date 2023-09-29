«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства

Подмосковные натуралисты заметили на этой неделе в регионе особей крупного мотылька – бражника вьюнкового. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Это второй по величине бражник в Европе после так называемой мёртвой головы.