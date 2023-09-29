«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства

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Шахматистка Александра Костенюк на YouTube-канале Вити Кравченко рассказала, с чем было связано её решение о смене спортивного гражданства.
По словам спортсменки, такое решение она приняла летом прошлого года.
Александра Костенюк благодаря первому браку со швейцарцем получила гражданство Швейцарии, однако продолжала выступать за сборную РФ. Позже на фоне санкций в отношении россиян ей пришлось участвовать в соревнованиях под международным флагом.
Спортсменка при этом подчеркнула, что не желает окончательно разрывать связи с Россией, потому что это её Родина, которую невозможно вычеркнуть из жизни.
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«Я уже не могла больше физически быть частью этого. Потому что я играла за Россию, а государство использовало мое имя, постоянно было «российская шахматистка». Когда сейчас говорят «российская шахматистка оказалась лучше всех», для меня это звучит будто бы как доказательство того, что «вот смотрите — мы лучше всех, и в спорте тоже», — заявила шахматистка.
Спортсменка при этом подчеркнула, что не желает окончательно разрывать связи с Россией, потому что это её Родина, которую невозможно вычеркнуть из жизни.
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Диана Аванесян