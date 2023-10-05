«Ядерной войны не будет»: Верховный шаман успокоил россиян

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Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оо заявил, что ядерной войны народов не будет, в интервью для «РИА Новости».
«Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор. Мирные переговоры, если желают те страны», - прокомментировал ситуацию шаман.
Допчун-оо также отметил, что украинскому народу необходимо осознать, что у власти стоят не их защитники, а враги, а Западу - что победа на Россией просто невозможна.
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