Ямочный ремонт в рамках первой волны выполнен на 99%

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области
На территории Подмосковья первая волна ямочного ремонта в рамках летнего содержания дорог близится к своему завершению, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.
«На сегодняшний день ямочный ремонт первой волны во дворах и внутриквартальных проездах практически завершен: восстановлено 99,6% оцифрованных ям. Выполнение работ идет с опережением графика — 29 городских округов полностью завершили ремонт асфальтового покрытия. На этот раз ряды тех, чьи результаты составляют 100%, пополнили: Дмитровский, Балашиха, Шатура и Солнечногорск. 10 муниципалитетов приближаются к завершению, однако «улучшить успеваемость» необходимо тем, чьи результаты составляют менее 90%, в их числе: Раменский, Одинцовский, Щелково, Люберцы, Орехово-Зуевский», — рассказала Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.