«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платным участкам дороги

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В сервисе «Яндекс Карты» с 19 октября будет показываться стоимость проезда по платным дорогам для легкового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
«Теперь «Яндекс Карты» не только предупреждают о платных участках на маршруте, но и показывают стоимость проезда. Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут без платных дорог, если это возможно», — рассказали в Яндексе.Отмечается, что стоимость будет отображена только для участка, по которому водитель планирует ехать, а не для всей трассы. Для гибких тарифов также учитывается и время прибытия. К примеру, если водитель выбирает маршрут утром, но до платного участка дороги он доедет только к вечеру, приложения покажет ему актуальную для вечернего тарифа стоимость.
Ранее сообщалось, что в России введут единые правила для тарифов на парковку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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