Яндекс рассказал, за что может кинуть пассажира такси в бан

Фото: IStock/Yury Karamanenko
Пассажиров и водителей такси могут заблокировать из-за низкого рейтинга или нарушения правил. Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе Яндекс GO.
Рейтинг с оценкой учитывается при рассмотрении спорных и конфликтных ситуаций. Так, водителю могут ограничить право брать заказы при низкой оценке.
Также пассажирам могут отказать в заказе, если у него не погашен долг от предыдущей поездки. При этом, блокируется и возможность оплаты за наличные.
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«Водитель теряет возможность получать заказы, когда его рейтинг опускается до 4,5 баллов, в повышенных тарифах порог рейтинга выше. Пассажиров это тоже касается: если на пользователя постоянно жалуются водители, например, за угрозы и оскорбления, ему могут ограничить доступ к приложению», — отметили в компании.
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Екатерина Шмакова