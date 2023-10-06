Японии предрекли «экономическое чудо» 1980-х годов

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«История повторяется. Я ожидаю, что нынешнее чудо продлится гораздо дольше», —сказал Финк во время выступления в резиденции премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
В данный момент правительство Кисиды предпринимает попытки вернуть страну к активному экономическому росту, но темпы увеличения ВВП в нынешнем году пока небольшие — в районе 1,2-1,6% по итогам первых двух кварталов.
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