Япония в октябре нарастила импорт овощей из России

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В октябре Япония увеличила импорт овощей из России на 60,6% по сравнению с прошлым годом, однако снизила объёмы импорта зерновых, руды цветных металлов, медицинских изделий и СПГ.
С другой стороны, экспорт из Японии в Россию показал отрицательные тенденции в октябре. Экспорт медицинских изделий сократился на 29,8%, пластиковых изделий — на 77,8%, бумаги — на 89,4%, автомобилей — на 46,8%, силовых генераторов — на 59,8%, аудио- и видеоаппаратуры — на 44,2%.
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Артем Кузьмин