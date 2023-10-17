Японские учёные запечатлели общение растений в реальном времени

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Японские ученые из Университета Сайтама смогли визуализировать общение между растениями через выбросы летучих органических соединений (ЛОС).
Данное исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications. Феномен воздушной коммуникации между растениями с помощью ЛОС задокументировали ещё в 1983 году. Выяснилось, что при нападении вредителей растения выделяют некоторые вещества. Они переносятся по воздуху и дают сигналы об опасности другим растениям. Но за 40 лет биологам так и не удалось выяснить, как флора реагирует на летучие сигналы на молекулярном уровне.
Исследовательская группа, руководителем которой выступил профессор Масацуга Тойота, в реальном времени продемонстрировала, как растения выбрасывают и воспринимают ЛОС при помощи системы флуоресцентной визуализации.
Инновационная установка отследила всплески флуоресценции, которые распространялись в горчице Arabidopsis thaliana после воздействия ЛОС. Его выделил куст, который был атакован гусеницами.
Здоровые растения улавливают тревожные сигналы от пострадавших соседей с помощью белковых сенсоров. Маркерами являются летучие вещества зеленых листьев, выделяемые во время механического повреждения растений.
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Исследовательская группа, руководителем которой выступил профессор Масацуга Тойота, в реальном времени продемонстрировала, как растения выбрасывают и воспринимают ЛОС при помощи системы флуоресцентной визуализации.
Здоровые растения улавливают тревожные сигналы от пострадавших соседей с помощью белковых сенсоров. Маркерами являются летучие вещества зеленых листьев, выделяемые во время механического повреждения растений.
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Мария Фирсова