Японский аппарат SLIM пролетел на Луной

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Модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) из Японии, чья мягкая посадка на Луну запланирована на январь, успешно совершил проход над поверхностью естественного спутника. Информацию об этом передает SpaceNews.
По данным издания, 4 октября модуль преодолел Луну, развив скорость 1,47 километра в секунду и приблизившись на расстояние менее пяти тысяч километров к ее поверхности. В настоящее время аппарат продолжает находиться на вытянутой окололунной орбите.
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